Валех Алескеров: Стратегическое положение Азербайджана открывает корейским компаниям путь к расширению в регионе

Стратегическое расположение Азербайджана является ключевым преимуществом для корейских производителей, стремящихся расширить свое присутствие в соседних регионах.

Стратегическое расположение Азербайджана является ключевым преимуществом для корейских производителей, стремящихся расширить свое присутствие в соседних регионах.

Как передает Report, об заявил в интервью изданию The Korea Herald председатель правления СЭЗ "Алят" Валех Алескеров.

Он указал на рост торговых связей между Южной Кореей и Азербайджаном, но отметил, что промышленное сотрудничество с Кореей, особенно в сфере производства, “остается недостаточно развитым”.

При этом Алескеров выразил надежду на то, что Корея с ее развитым промышленным потенциалом станет ключевым партнером Азербайджана.

Гюльнар Махмудова