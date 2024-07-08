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Валех Алескеров: Китаю выгоднее производить в Азербайджане продукцию, которую он экспортирует в Европу

Валех Алескеров: Китаю выгоднее производить в Азербайджане продукцию, которую он экспортирует в Европу Китаю было бы выгоднее экспортировать в Европу продукцию, производимую в Азербайджане - в Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ).
Бизнес
8 июля 2024 г. 11:22
Валех Алескеров: Китаю выгоднее производить в Азербайджане продукцию, которую он экспортирует в Европу

Китаю было бы выгоднее экспортировать в Европу продукцию, производимую в Азербайджане - в Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления уполномоченного органа СЭЗ Валех Алескеров на конференции в Баку на тему "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане".

Он отметил, что тем самым Китай избежит дополнительных транспортных расходов и сможет воспользоваться льготами и возможностями СЭЗ: "Необходимо и дальше развивать Средний коридор за счет инвестиций. Мы будем рады видеть китайские компании в Азербайджане. Вчера участники этого мероприятия, делегация из Китая посетили Алятскую СЭЗ, получили возможность ознакомиться на месте с созданными условиями, и были проинформированы о преимуществах свободной зоны. Еще раз приглашаю китайские компании к работе в Алятской СЭЗ".

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Версия на английском языке AFEZ: More profitable for China to manufacture goods for Europe in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Valeh Ələsgərov: "Çinə Avropaya göndərdiyi məhsulları Azərbaycanda istehsal etmək daha sərfəlidir"

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