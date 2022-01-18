Вахид Ахмедов: Почему Азербайджан покупает пшеницу только у России?

Для обеспечения продовольственной безопасности страна должна удовлетворять 80% потребностей за счет внутреннего производства. Азербайджан пока не может обеспечивать свою продовольственную безопасность.

Для обеспечения продовольственной безопасности страна должна удовлетворять 80% потребностей за счет внутреннего производства. Азербайджан пока не может обеспечивать свою продовольственную безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

По его словам, за последний год цены на пшеницу на мировом рынке выросли в несколько раз, достигнув около 300 долларов США за тонну: "Если бы у нас были запасы на полгода или год, не было бы роста цен. Договор на закупку пшеницы заключен только с Россией, поскольку она стратегический партнер. Но ведь есть и такие дружественные государства, как Казахстан, Узбекистан, где тоже производится пшеница. Сегодня Китай владеет 60% мировых запасов пшеницы и риса и 55% запасов кукурузы”, - отметил он.