В закон "О государственных закупках" вносится поправка

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В закон "О государственных закупках" Азербайджана будет внесена поправка. Согласно поправке, выбор метода закупки может стать объектом жалобы товароотправителя (подрядчик), заявившего о том, что понес или понесет убытки или ущерб в результате невыполнения закупочной организацией установленных настоящим Законом обязанностей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект о внесении поправок в закон "О государственных закупках".

Отметим, что в новой редакции закона изымается пункт о том, что выбор метода закупки не может стать объектом жалобы товароотправителя (подрядчик).