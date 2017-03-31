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    В закон "О государственных закупках" вносится поправка

    В новой редакции закона изымается пункт о том, что выбор метода закупки не может стать объектом жалобы товароотправителя

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В закон "О государственных закупках" Азербайджана будет внесена поправка. Согласно поправке, выбор метода закупки может стать объектом жалобы товароотправителя (подрядчик), заявившего о том, что понес или понесет убытки или ущерб в результате невыполнения закупочной организацией установленных настоящим Законом обязанностей. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект о внесении поправок в закон "О государственных закупках".

    Отметим, что в новой редакции закона изымается пункт о том, что выбор метода закупки не может стать объектом жалобы товароотправителя (подрядчик). 

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