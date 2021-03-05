В Загатале создается новый завод по переработке фундука

Проводятся различные мероприятия с целью увеличения производства фундука с использованием новых технологий, а также выхода продукции на новые рынки

Фундуководство в Азербайджане имеет большой экспортный потенциал и способствует притоку валюты в страну.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Минэкономики.

В сообщении говорится, что в связи с этим проводятся различные мероприятия с целью увеличения производства фундука с использованием новых технологий, а также выхода продукции на новые рынки. Одной из работ в этом направлении является создание предприятий по переработке фундука на основе современных технологий.

Одним из таких предприятий является фабрика по переработке фундука, построенная в Загатальском районе ООО Agrarco. В настоящее время на предприятии ведутся завершающие работы.

На фабрике, способной перерабатывать 7 тыс. тонн фундука в год, будет создано 150 рабочих мест.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 34,3 млн манатов.

Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.