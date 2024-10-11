О нас

В Загатале проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST

В Загатале проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST В Загатальском районе проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.
Бизнес
11 октября 2024 г. 16:11
В Загатале проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST

В Загатальском районе проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, на ярмарке около 30 субъектов малого и среднего предпринимательства из Загаталы и близлежащих районов представляют и продают свою продукцию.

В основном представлены сельскохозяйственная и промышленная продукция, мед и продукты пчеловодства, сухофрукты, орехи, консервы, сувениры, различные изделия ручной работы, ковры, вышивка по коже, резьба по дереву и прочее.

Целью выставки-ярмарки KOB FEST является продвижение товаров и услуг, производимых субъектами МСП, а также расширение их возможностей для продаж.

Выставка-ярмарка организована перед Домом культуры и продлится до 13 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNövbəti “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası Zaqatalada keçirilir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 20:25
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi