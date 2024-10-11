В Загатале проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST

В Загатальском районе проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

В Загатальском районе проходит очередная выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, на ярмарке около 30 субъектов малого и среднего предпринимательства из Загаталы и близлежащих районов представляют и продают свою продукцию.

В основном представлены сельскохозяйственная и промышленная продукция, мед и продукты пчеловодства, сухофрукты, орехи, консервы, сувениры, различные изделия ручной работы, ковры, вышивка по коже, резьба по дереву и прочее.

Целью выставки-ярмарки KOB FEST является продвижение товаров и услуг, производимых субъектами МСП, а также расширение их возможностей для продаж.

Выставка-ярмарка организована перед Домом культуры и продлится до 13 октября.