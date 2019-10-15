Южная Корея потратит $50 млрд на разработку беспилотных и летающих автомобилей

Правительство Южной Кореи потратит 60 трлн вон (50 млрд долларов) в течение ближайших десяти лет, чтобы ускорить разработку и внедрение транспорта нового типа и начать его коммерциализацию раньше намеченных сроков.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает агентство «Рёнхап», ссылаясь на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

По словам главы государства, первые полностью автономные автомобили будут представлены в 2024 году, а их коммерческая реализация начнется в 2027 году. Ранее южнокорейские власти планировали коммерческий запуск таких автомобилей только в 2030 году. На развитие необходимых технологий и создание соответствующей инфраструктуры правительством будут выделены 1,85 млрд долларов.

Кроме того, президент Южной Кореи заявил, что электромобили и авто на водородных двигателях к 2030 году должны будут составлять уже треть от всех продаваемых в стране машин. Сейчас на их долю приходится около 2,6%. А чтобы стимулировать их создание и распространение, власти намерены увеличить размер субсидий для покупателей и вдвое снизить цены на водород по сравнению с их текущим уровнем. Также к 2030 году будет увеличено число зарядных станций для электромобилей — до 15 тысяч, и заправочных станций для водородных двигателей — с нынешних 31 до 660.

Что касается летающих авто, то соответствующие правила их эксплуатации и законы будут разработаны властями страны к 2023 году, а их коммерческий запуск в стране должен состояться к 2025 году.