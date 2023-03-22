В ЮАР группа ВР вышла из бизнеса по заправке самолетов топливом

Энергетическая группа ВР объявила о полном уходе в ЮАР из бизнеса по заправке самолетов, включая международный аэропорт Йоханнесбурга, который является вторым крупнейшим в Африке после Каира.

Энергетическая группа ВР объявила о полном уходе в ЮАР из бизнеса по заправке самолетов, включая международный аэропорт Йоханнесбурга, который является вторым крупнейшим в Африке после Каира.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций и внешних связей южноафриканского подразделения ВР Гамлета Морула.

"В рамках пересмотра своего бизнеса в ЮАР компания пришла к выводу о необходимости покинуть местный рынок по заправке авиационным топливом, - отметил он. - Решение вступает в силу текущей весной".

В минувшем году в ЮАР ряд западных компаний отказывались дозаправлять на территории страны самолеты, которые подпали под западные санкции против РФ. В результате в ситуацию были вынуждены вмешаться государственные службы ЮАР с тем, чтобы обеспечивать эти самолеты топливом. Радиостанция отмечает, что в своем объяснении причин ухода с рынка заправки самолетов топливом ВР не упоминает санкционную тематику.