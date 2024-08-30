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В Японии неожиданно выросла безработица, обновив максимум за 11 месяцев

В Японии неожиданно выросла безработица, обновив максимум за 11 месяцев Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле выросла до 2,7% с июньского уровня в 2,5%.
Бизнес
30 августа 2024 г. 12:23
В Японии неожиданно выросла безработица, обновив максимум за 11 месяцев

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле выросла до 2,7% с июньского уровня в 2,5%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные статистического бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

В июне она составляла 2,5%, и аналитики не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в прошлом месяце увеличилось на 110 тыс. и составило 1,87 млн человек. Количество занятых снизилось на 200 тыс. - до 67,66 млн.

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