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В Японии к 2025 году запустят коммерческое использование летающих автомобилей

В Японии к 2025 году запустят коммерческое использование летающих автомобилей Крупнейший авиаперевозчик Японии — компания Japan Airlines планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей.
Бизнес
10 июля 2021 г. 17:31

Крупнейший авиаперевозчик Японии — компания Japan Airlines планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей.

Как передает Report, об этом в субботу сообщила деловая газета Nikkei.

Отмечается, что на первом этапе планируется запустить сервис по перевозке пассажиров между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Миэ. По данным издания, второй по величине авиаперевозчик в стране — корпорация All Nippon Airways также изучает возможность создания аналогичного сервиса к 2025 году.

В Японии уже идут испытания таких машин, однако отсутствие четких государственных правил мешает их разработке, отталкивает крупных инвесторов. В этом году власти Японии активизировали разработку графика и порядка эксплуатации летающих автомобилей с тем, чтобы уже с 2023 года начать их применение для доставки грузов на отдаленные острова, а с 2025-го приступить к перевозке в том числе пассажиров на основной территории страны.

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