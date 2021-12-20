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В январе Toyota приостановит работу пяти заводов

В январе Toyota приостановит работу пяти заводов Японский производитель автомобилей Toyota приостановит работу пяти заводов и семи линий в январе.
Бизнес
20 декабря 2021 г. 13:49
В январе Toyota приостановит работу пяти заводов

Японский производитель автомобилей Toyota приостановит работу пяти заводов и семи линий в январе.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Киодо.

Семь линий на пяти заводах на территории Японии не возобновят работу после рождественских праздников. Мера носит временный характер связана с проблемами с поставками из Юго-Восточной Азии на фоне пандемии COVID-19, а также из-за недостатка полупроводников. Это отразится на производстве 20 тыс. автомобилей.

В то же время эта мера не повлияет на общие прогнозы по производству в январе 800 тыс. автомобилей в мире и около 9 млн автомобилей за текущий год.

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