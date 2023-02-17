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В январе сократилось количество жалоб в налоговые органы 

В январе сократилось количество жалоб в налоговые органы  В январе 2023 года в налоговые органы поступило в общей сложности 26 672 обращения, из которых 94,1% составили заявления, 5,8% - жалобы, а остальные - предложения.
Бизнес
17 февраля 2023 г. 11:49
В январе сократилось количество жалоб в налоговые органы 

В январе 2023 года в налоговые органы поступило в общей сложности 26 672 обращения, из которых 94,1% составили заявления, 5,8% - жалобы, а остальные - предложения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, фактическое количество жалоб снизилось на 12,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Согласно информации, за указанный период было завершено рассмотрение 74,9% обращений, 25,1% находятся в стадии рассмотрения. 73,1% рассмотренных обращений были разрешены, по остальным приняты решения в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке Yanvarda vergi orqanlarına daxil olmuş şikayətlərin sayı 13 %-dək azalıb

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