​В январе-ноябре 2015 года Азербайджан импортировал из Казахстана 73 тыс. тонн пшеницы

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2015 года Азербайджан импортировал из Казахстана 73,1 тыс. тонн пшеницы.

Как передает Report, об этом сообщил комитет таможенного контроля министерства финансов Республики Казахстан.

В январе-ноябре 2015 года Казахстан экспортировал 2699,9 тыс. тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, что на 23,7% меньше чем в январе-ноябре 2014 года. В ноябре Казахстан экспортировал 333,2 тыс. тонн пшеницы. В октябре экспорт пшеницы составил 322,6 тыс. тонн.

В страны СНГ Казахстан экспортировал 2232,8 тыс. тонн пшеницы, из них в Азербайджан - 73,1 тыс. тонн, Киргизию - 254,2 тыс. тонн, Таджикистан - 756,9 тыс. тонн и Узбекистан - 1148,4 тыс. тонн.