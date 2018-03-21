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    В январе Азербайджан импортировал из Белоруссии более 200 тонн сливочного масла

    По этому показателю Азербайджан уступает только России

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан в январе 2018 года импортировал из Белоруссии 222 тонн сливочного масла.

    Как передает Report, об этом пишет аналитический еженедельник "Белорусы и рынок".

    Сообщается, что по этому показателю Азербайджан уступает только России. Соседняя страна в январе импортировала из Белоруссии 3965 тонн сливочного масла.

    Январский экспорт белорусского сливочного масла составил 4346 тонн и немного подрос в сравнении с декабрьским показателем.

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