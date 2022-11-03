В выставочном зале "Азерхалча" представлена коллекция ковров "Зафар"

Работы победителей конкурса ОАО "Азерхалча" на лучший ковер для коллекции "Зафар" (Победа), посвященной годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне, были сотканы в течение года.

Работы победителей конкурса ОАО "Азерхалча" на лучший ковер для коллекции "Зафар" (Победа), посвященной годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне, были сотканы в течение года.

Как сообщает Report, сегодня в выставочном зале "Азерхалча" в Ичеришехер были представлены 4 ковра, вошедших в коллекцию "Зафар".

Первое место в конкурсе заняла Фидан Ильхам (ковер "Те, кто принес нам победу"), второе место - Айтадж Алекперли (ковер "Железный кулак"), третье место - Тахмина Мамедова (ковер "Возвращение"), победителем по результатам социальных сетей стала Майя Ибадлы (ковер "Вхождение в рай").

Тканые ковры будут храниться в экспозиционно-выставочном зале "Азерхалча" в качестве сувенира.

На презентации ковров присутствовали участники Отечественной войны, работающие на различных должностях в мастерских "Азерхалча" в регионах.