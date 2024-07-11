В вузах Азербайджана будет преподаваться предмет, связанный с законодательством о конкуренции

В высших учебных заведениях Азербайджана планируется преподавание предмета, связанного с законодательством о конкуренции.

В высших учебных заведениях Азербайджана планируется преподавание предмета, связанного с законодательством о конкуренции.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на I Национальном форуме по конкуренции в Баку.

По его словам, это отражено в Национальном плане действий на 2024-2026 годы по развитию конкуренции и предотвращению монополистической деятельности.

"В этом направлении мы ведем активный диалог с Азербайджанским государственным экономическим университетом, Бакинским государственным университетом и рядом других высших учебных заведений", - сказал Аббасбейли.