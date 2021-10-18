В Воронеже открылся стенд "Дары Азербайджана"

В Воронеже (Россия) в гипермаркете "Твой дом" открылся стенд "Дары Азербайджана".

В Воронеже (Россия) в гипермаркете "Твой дом" открылся стенд "Дары Азербайджана".

По данным российского бюро Report, открытие стенда состоялось в рамках проекта "Азербайджанский торговый дом", и воронежцы получили возможность приобрести продукцию бренда Made in Azerbaijan.

В мероприятии принял участие торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев. Он отметил, что и в дальнейшем в России планируется открытие нескольких концептуальных магазинов под названием "Дары Азербайджана".

На мероприятии также было отмечено, что за 8 месяцев текущего года торговый оборот между Азербайджаном и Россией составил около 2 млрд долларов США.

Руководитель департамента маркетинга сети торговых центров "Твой дом" Магеррам Ахмедов отметил, что в последние годы продукция из Азербайджана конкурентоспособна на российском рынке и пользуется хорошим спросом у покупателей.

Напомним, что торговое представительство Азербайджана в России разработало концепцию "Азербайджанского торгового дома" по формированию комплексной системы поддержки экспортеров из Азербайджана, а также продвижению азербайджанской продукции на российском рынке. Реализуемый с 2018 года проект "Дары Азербайджана" является составной частью этой концепции.

Руководитель проекта Александра Зинатова отметила, что основная цель - рост экспорта азербайджанской продукции в Россию: "В рамках этой концепции за 9 месяцев в Россию экспортирована азербайджанская продукция на сумму свыше 10 млн долларов".