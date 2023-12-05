В Великобритании состоялся 1-й форум азербайджанских специалистов и бизнесменов

В Великобритании состоялся 1-й форум азербайджанских бизнесменов и специалистов из различных сфер.

В Великобритании состоялся 1-й форум азербайджанских бизнесменов и специалистов из различных сфер.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Соединенном Королевстве.

Мероприятие было организовано Группой компаний PAKA в отеле Cliveden House в графстве Беркшир.

В форуме приняли участие азербайджанские специалисты и бизнесмены, осуществляющие деятельность в Великобритании в сфере туризма, логистики, права, информационных технологий, образования, искусства, финансов и пр.

Основатель и исполнительный директор Группы компаний PAKA Намиг Мирзамамедов, выступивший на мероприятии со вступительной речью, отметил, что целью его проведения является объединение проживающих в Англии азербайджанцев, обмен опытом, продвижение бизнеса, а также обеспечение их активного вклада в развитие отношений между двумя странами. В ходе выступления была представлена информация о деятельности Группы компаний PAKA в области логистики, говорилось о транзитных и транспортно-логистических возможностях Азербайджана, Бакинском международном морском торговом порту и перспективах Среднего коридора. Он отметил уникальный характер торговых возможностей, созданных в Алятской свободной экономической зоне, и подчеркнул, что это наглядный пример реформ, проводимых в Азербайджане.

Посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Элин Сулейманов, приглашенный на мероприятие в качестве почетного гостя, в своем выступлении поблагодарил организаторов мероприятия, отметив, что успех каждого азербайджанца - это успех государства. Посол подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в мощное государство, полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны. Посол проинформировал о восстановительных работах, проводимых в Карабахе и на других освобожденных территориях, и отметил, что здесь созданы все возможности для иностранных и местных инвесторов.

В ходе выступления также было отмечено, что 10 ноября и 13 ноября текущего года в Лондоне при поддержке Азербайджано-британской торговой палаты были организованы круглые столы для азербайджанских бизнесменов, желающих построить бизнес в Великобритании, и для британских бизнесменов, заинтересованных в построении бизнеса в Азербайджане, подчеркнуто значение проведения подобных мероприятий с точки зрения дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Посол также подчеркнул, что действующая в Лондоне Британская европейская азербайджанская школа вносит вклад в воспитание юных представителей азербайджанской диаспоры в национальном духе, и поблагодарил Сабину Гулиеву, Рауфа Халилова и Сабину Ракчееву, преподающих в этой школе на добровольных началах.

Затем форум продолжился панельными дискуссиями под модераторством основателя Британской европейской азербайджанской школы Сабины Гулиевой. На панельных дискуссиях выступили основатель и исполнительный директор юридической фирмы Mergul Рауф Халилов, соучредитель и исполнительный директор компании Halal Booking Эльнур Сеидли, специалист по миграционному праву Фарах Грейг, член Европейского парламента культуры, известная скрипачка Сабина Ракчеева.

В ходе мероприятия также была дана информация о запуске консульскими службами и посольством портала электронной очереди.