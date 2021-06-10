О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Вашингтоне прошел 5-й Транскаспийский форум

В Вашингтоне прошел 5-й Транскаспийский форум 9 июня Каспийский политический центр в первый день принимал участие на 5-м Транскаспийском форуме в Вашингтоне для изучения возможностей в сфере бизнеса, торговли и инвестиций между Соединенными Штатами Америки и странами Транскаспийского коридора.
Бизнес
10 июня 2021 г. 18:31
В Вашингтоне прошел 5-й Транскаспийский форум

9 июня Каспийский политический центр в первый день принимал участие на 5-м Транскаспийском форуме в Вашингтоне для изучения возможностей в сфере бизнеса, торговли и инвестиций между Соединенными Штатами Америки и странами Транскаспийского коридора.

Об этом Report сообщает со ссылкой на центр.

В рамках форума спикеры из США и Прикаспийских стран обсудили монументальные изменения, отразившиеся на Каспийском регионе в период COVID-19, и возникшие вследствие изменений новые возможности, способствующие дальнейшему сотрудничеству между США и Каспийским регионом.

В этом году форум состоялся при совместной организации посольств Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Узбекистана, а также при участии Департамента торговли США, Международного агентства развития, Госдепартамента США и Национального совета безопасности США.

Исполнительный директор Каспийского политического центра Афган Нифти отметил, что Каспийский регион играет важную роль в соединении людей и продуктов между континентами, также было отмечено, что Транс-Каспий играет главную роль в качестве моста для развития торговли, инфраструктуры и энергетики между Европой и Азией.

"После приобретения независимости странами Каспийского региона 30 лет назад они стали важными стратегическими союзниками США. Совместно с Вашингтоном с большим энтузиазмом была проделана работа для повышения глобальной энергетической безопасности, борьбы против экстремизма, а также для контроля над потоком ядерных и наркотических веществ", - отметил А.Нифти.

На форуме состоялся обмен мнениями между послом Афганистана в США Роёй Рахмани, послом Азербайджана в США Элином Сулеймановым, послом Грузии в США Давидом Бакрадзе, послом Казахстана в США Ержаном Ашикбаевым, послом Республики Кыргызстан в США Бактыбеком Аманбаевым, послом Узбекистана в США Жавлоном Вахабовым и заместителем посла Турции в США Синаном Эртаем по поводу вклада еще больших инвестиций в их страны в 2021-2022-х годах, а также реализации серьезных проектов при тесном сотрудничестве.

Посол Элин Сулейманов в своем выступлении отметил, что "ядром Южного газового коридора явилось сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии".

На форуме также выступили советник министра экономики Азербайджанской Республики Эмиль Меджидов, начальник управления транспортной политики Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Ариф Мамедов, генеральный директор Международного торгового порта Талех Зиядов, заместитель председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Фархад Гулиев и другие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Фото5th Annual Trans Caspian Forum underway in Washington
Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqtonda V illik Transxəzər Forumu keçirilir

Другие новости из категории

К 2030 году доля Карабаха в ненефтяном секторе может составить 5-10%
К 2030 году доля Карабаха в ненефтяном секторе может составить 5-10%
10 июня 2021 г. 13:24
Азербайджан повысил статус комиссии по вступлению в ВТО
Азербайджан повысил статус комиссии по вступлению в ВТО
8 июня 2021 г. 18:09
Микаил Джаббаров о ненефтяном экспорте
Микаил Джаббаров о ненефтяном экспорте
8 июня 2021 г. 14:30
Сотрудники Silk Way West Airlines были награждены по случаю профессионального праздника
Сотрудники Silk Way West Airlines были награждены по случаю профессионального праздника
8 июня 2021 г. 13:27
Группа ГАЗ запустила в Турции производство нового поколения ГАЗели
Группа "ГАЗ" запустила в Турции производство нового поколения "ГАЗели"
7 июня 2021 г. 18:34
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на 25%
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на 25%
7 июня 2021 г. 18:00
Daimler планирует продать часть автосалонов и мастерских в Европе
Daimler планирует продать часть автосалонов и мастерских в Европе
7 июня 2021 г. 17:21
Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
7 июня 2021 г. 16:48
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi