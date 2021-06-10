В Вашингтоне прошел 5-й Транскаспийский форум

9 июня Каспийский политический центр в первый день принимал участие на 5-м Транскаспийском форуме в Вашингтоне для изучения возможностей в сфере бизнеса, торговли и инвестиций между Соединенными Штатами Америки и странами Транскаспийского коридора.

9 июня Каспийский политический центр в первый день принимал участие на 5-м Транскаспийском форуме в Вашингтоне для изучения возможностей в сфере бизнеса, торговли и инвестиций между Соединенными Штатами Америки и странами Транскаспийского коридора.

Об этом Report сообщает со ссылкой на центр.

В рамках форума спикеры из США и Прикаспийских стран обсудили монументальные изменения, отразившиеся на Каспийском регионе в период COVID-19, и возникшие вследствие изменений новые возможности, способствующие дальнейшему сотрудничеству между США и Каспийским регионом.

В этом году форум состоялся при совместной организации посольств Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Узбекистана, а также при участии Департамента торговли США, Международного агентства развития, Госдепартамента США и Национального совета безопасности США.

Исполнительный директор Каспийского политического центра Афган Нифти отметил, что Каспийский регион играет важную роль в соединении людей и продуктов между континентами, также было отмечено, что Транс-Каспий играет главную роль в качестве моста для развития торговли, инфраструктуры и энергетики между Европой и Азией.

"После приобретения независимости странами Каспийского региона 30 лет назад они стали важными стратегическими союзниками США. Совместно с Вашингтоном с большим энтузиазмом была проделана работа для повышения глобальной энергетической безопасности, борьбы против экстремизма, а также для контроля над потоком ядерных и наркотических веществ", - отметил А.Нифти.

На форуме состоялся обмен мнениями между послом Афганистана в США Роёй Рахмани, послом Азербайджана в США Элином Сулеймановым, послом Грузии в США Давидом Бакрадзе, послом Казахстана в США Ержаном Ашикбаевым, послом Республики Кыргызстан в США Бактыбеком Аманбаевым, послом Узбекистана в США Жавлоном Вахабовым и заместителем посла Турции в США Синаном Эртаем по поводу вклада еще больших инвестиций в их страны в 2021-2022-х годах, а также реализации серьезных проектов при тесном сотрудничестве.

Посол Элин Сулейманов в своем выступлении отметил, что "ядром Южного газового коридора явилось сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии".

На форуме также выступили советник министра экономики Азербайджанской Республики Эмиль Меджидов, начальник управления транспортной политики Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Ариф Мамедов, генеральный директор Международного торгового порта Талех Зиядов, заместитель председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Фархад Гулиев и другие.