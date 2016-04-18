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    В Вашингтоне презентуют возможности нового Шелкового Пути

    Мероприятие будет организован посольствами Азербайджана, Казахстана, Грузии и Турции в США

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Вашингтоне 28 апреля состоится форум "Транскаспийский транспортный и транзитный коридор "Восток-Запад".

    Как сообщает Report, форум будет организован посольствами Азербайджана, Казахстана, Грузии и Турции в США.

    Целью мероприятия является презентация проектов и возможностей инвестиций в проект современного Шелкового Пути для бизнес-кругов со всего мира. Бизнесмены получат информацию по поводу того, какую выгоду они смогут получить от участия в этом региональном проекте.

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