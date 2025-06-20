В Узбекистане заинтересованы в переработке азербайджанской сельхозпродукции

Азербайджан имеет большой потенциал для экономического сотрудничества с Ферганской областью Узбекистана.

Азербайджан имеет большой потенциал для экономического сотрудничества с Ферганской областью Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы Ферганской области Узбекистана Нуриддин Мамаджанов на III Азербайджано-Узбекском межрегиональном форуме в Баку.

По его словам, за первые 5 месяцев текущего года товарооборот между Ферганской областью Узбекистана и Азербайджаном составил 3,3 млн долларов США, и есть большой потенциал для увеличения товарооборота и инвестиций.

Замглавы напомнил, что в рамках инвестиционного форума в августе прошлого года в Ташкенте была достигнута договоренность о реализации четырех новых инвестиционных проектов на общую сумму 144 млн долларов США.

Он отметил, что основным направлением сотрудничества Ферганской области с Азербайджаном является переработка сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта на европейские рынки:

"Кроме того, сегодня мы успешно работаем с отдельными азербайджанскими компаниями на широком рынке Китая. Мы также начали переговоры с азербайджанской компанией Azərsun по проекту касательно переработки их продукции. Первоначальная стоимость проекта составляет 140 млн долларов США, в настоящее время переговоры продолжаются".