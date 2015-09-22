​В Украине азербайджанским предпринимателем предложены льготы в сфере бизнеса

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В столице Украине Киеве состоялся Черкасский инвестиционный форум - 2015. В ходе форума состоялись обсуждения на тему вложения предпринимателями инвестиций в различные сферы. Как сообщили Report в Конгрессе азербайджанцев Украины, в рамках форума губернатор Черкасской области Юрий Ткаченко встретился с председателем Конгресса Ровшаном Тагиевым и обратился к предпринимателям из Азербайджана.

Губернатор отметил, что Черкасская область обладает большим потенциалом, и здесь имеются широкие бизнес-возможности в сфере сельского хозяйства, легкой и тяжелой промышленности. Он подчеркнул готовность предоставить максимальные льготы предпринимателям из Азербайджана.

В ходе встречи известный бизнесмен Алексей Вадатурский представил Р.Тагиеву предложения, касающиеся азербайджанских предпринимателей.

В рамках форума Р.Тагиев, одновременно возглавляющий Ассамблею национальностей Украины, также встретился с вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе. Вице-спикер выразил благодарность главе Ассамблеи за активную деятельность в отношении этнических народов Украины, в том числе грузин.