В Уджаре свекровь нанесла невестке ножевое ранение

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Уджарском районе произошла поножовщина.

Как сообщает ширванское бюро Report, проживающая в доме по улице Азизбекова Уджарского района Гюльнара Сейфи гызы Рагимова 1995 г.р. получила ножевое ранение.

Женщина сразу же была доставлена близкими родственниками в Уджарскую центральную районную больницу и прооперирована. Благодаря усилиям врачей, ее удалось спасти.

Как сообщили Report родственники Г.Рагимовой, на почве семейно-бытового конфликта женщина была ранена свекровью Саидой Рагимовой.

По факту в Уджарской районной прокуратуре ведется расследование.