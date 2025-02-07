В Туркменистане началась онлайн-продажа продукции Made in Azerbaijan

В Туркменистане началась онлайн-продажа азербайджанских товаров.

В Туркменистане началась онлайн-продажа продукции азербайджанского производства.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

Товары поступили в продажу на трех крупных онлайн-платформах Туркменистана – GiperTM, Ynamdar и AshgabatMarket, которые имеют большую потребительскую аудиторию.

Покупателям представлены продукты различных категорий, включая чаи, варенья, соки и другие консервированные продукты, отличающиеся натуральным составом и высоким качеством.

Онлайн-продажа продукции бренда Made in Azerbaijan поспособствует охвату более широкой аудитории и сделает товары доступными для клиентов.