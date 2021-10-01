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В Турции расследуют деятельность Trendyol

В Турции расследуют деятельность Trendyol Совет по конкуренции Турции начал расследование деятельности компании DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A, владеющей торговой платформой Trendyol.
Бизнес
1 октября 2021 г. 12:00
В Турции расследуют деятельность Trendyol

Совет по конкуренции Турции начал расследование деятельности компании DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A, владеющей торговой платформой Trendyol.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, онлайн-платформа подозревается в нарушении антимонопольного законодательства.

В результате предварительного расследования выяснилось, что Trendyol вмешивается в алгоритмы программного обеспечения, в результате чего при поиске товаров преимущество отдается собственным брендам компании – TrendyolMilla, TrendyolMan и TrendyolKids.

В заявлении Совета по конкуренции говорится о том, что до завершения расследования и принятия окончательного решения, Trendyol воздерживается от любого вмешательства, направленного на предпочтение собственных товаров, использования данных, полученных в результате рыночной деятельности, в пользу собственных брендов, а также любые вмешательства, осуществляемые с помощью алгоритмов и кодирования.

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Версия на английском языке Investigation launched into Trendyol's activities
Версия на азербайджанском языке "Trendyol"un fəaliyyətinin araşdırılmasına başlanılıb

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