В товарообороте Азербайджана с Россией импорт превысил экспорт в 3 раза

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 1 млрд 059 млн 322,56 тыс. долларов США.

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 1 млрд 059 млн 322,56 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 10 млн 997,99 тыс. долларов США или на 1,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года,.

За отчетный период торговый оборот между двумя странами составил 8,96% от общего объема внешней торговли.

Стоимость экспорта Азербайджана в Россию за пять месяцев текущего года составила 291 млн 360,82 тысячи долларов США, что на 12 млн 476,6 тыс. долларов США или на 4,47% больше, чем годом ранее.

Стоимость импорта Азербайджана из России составила 767 млн 961,74 тысячи долларов США, что на 1 млн 478,62 тысячи долларов США или на 0,2% меньше, чем годом ранее.

Экспорт Азербайджана в Россию составил 3,92% от общего объема экспорта, а импорт из России - 18,47% от общего объема импорта.

Таким образом, объем импорта в торговом обороте Азербайджана с Россией превысил экспорт в 2,6 раза.