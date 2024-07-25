В торговую сферу Азербайджана будет инвестировано 5 млн долларов

Сегодня в Баку подписано соглашение о стратегическом партнерстве между компанией Green Capital Management, учрежденной в ОАЭ с азербайджанскими инвестициями, и катарской компанией Al Baladi Holdings.

Сегодня в Баку подписано соглашение о стратегическом партнерстве между компанией Green Capital Management, учрежденной в ОАЭ с азербайджанскими инвестициями, и катарской компанией Al Baladi Holdings.

Как сообщает Report, документ подписали акционеры компании Green Capital Management Аднан Ахмедзаде и Хаял Гаибов (исполняющий обязанности генерального директора), владелец и президент компании Al Baladi Holdings Мохаммед Абдулла Хамад Аль Ибрагим Аль-Аттия и исполнительный директор Хани Аль Саяди.

Согласно соглашению, будет инвестировано около 5 миллионов долларов США в открытие сетей в Баку, что поспособствует открытию новых рабочих мест.

Сотрудничество призвано донести эксклюзивное предложение популярных брендов Go Crispy и Tea Time до более широкой аудитории и увеличить их присутствие на международном рынке.

Подписание этого соглашения знаменует начало партнерства между Green Capital Management и Al Baladi Holdings, авторитетным катарским конгломератом, работающим в сферах питания, розничной торговли и гостеприимства. Вместе они планируют расширить франшизы Go Crispy и Tea Time в 27 странах и открыть более 405 новых филиалов в ближайшие годы.