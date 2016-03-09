Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В торгово-развлекательном центре Baku Mall подведены итоги стимулирующей лотереи.

Как сообщает Report, розыгрыш лотереи, старт которой был дан 28 ноября, начался с грандиозной концертной программы, затем состоялась раздача призов победителям.

Наиболее ценным среди 120 призов лотереи "А у вас есть подарок на 8 марта?" стал автомобиль MAZDA 3. Одна из гостей, приглашенная на сцену ведущим, извлекла из лототрона лотерейный билет, тем самым определив победителя главного приза. В свою очередь, ведущий позвонил на указанный на лотерейном билете номер телефона и объявил радостную новость победительнице - Заманлы Матанет Камал гызы.

Руководство Baku Mall поздравило победителей и выразило благодарность всем посетившим торговый центр, в то же время заявив, что подобные акции будут продолжаться и впредь.