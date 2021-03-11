В экспортной корзине Азербайджана могут появиться готовые ювелирные изделия - ИНТЕРВЬЮ

Этому способствуют принятые таможенно-налоговые льготы

Производство, покупка и продажа ювелирных изделий считается сферой, имеющей удельный вес в экономической жизни страны. Однако в прошлом году на фоне распространения пандемии в Азербайджане эта сфера также пережила определенный спад.

Report представляет интервью с председателем Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрулом Аббасгулиевым о ситуации в ювелирной промышленности в 2021 году и будущих перспективах:

- Какова в настоящее время общая ситуация с продажей ювелирных изделий?

- На рынке нет оживления. Ситуация, которая была в прошлом году во время пандемии, все еще сохраняется. Спрос основной части рынка обеспечивался за счет свадеб и помолвок. В настоящее время эти церемонии не проводятся. В результате нет серьезных изменений на рынке. Тот факт, что торговые центры также закрыты, существенно влияют на ситуацию на рынке. Производство и продажи есть, но на очень слабом уровне. Магазины вне торговых центров продолжают работать, но их доля мизерная в общем рынке. Предприниматели стараются хоть как-то поддержать деятельность. Но прежнего оборота нет. Покупательная способность низкая.

В прошлом году цены на сырье сильно выросли. Это оказывает большое влияние на отпускную цену продукции. Если раньше цена на золото составляла 38-40 долларов США, то сейчас эта сумма колеблется в пределах 55-60 долларов. В прошлом году цена на золото выросла до 65 долларов. Закрытие границ также оказало влияние на рынок, поскольку туристы также формировали большую долю рынка.

- Какие ювелирные изделия в основном пользуются спросом?

- Хотя нет свадебных церемоний, люди дарят друг другу изделия из золота и драгоценных камней на дни рождения. Здесь речь идет в основном о бриллиантах. А рынок серебра в Азербайджане никогда не имел большой доли. Но все же серебряные изделия тоже продаются. Здесь мы можем назвать всемирно известные бренды серебра. Например, хорошо продается Pandora. А на общем рынке сырьевая цена серебра составляет 80-85 центов.

- Какие шаги предприняты государством в поддержку деятельности ювелиров в период пандемии?

- В прошлом году по инициативе Министерства экономики была создана рабочая группа по развитию ювелирной промышленности. План предложений был подготовлен и представлен государственным органам. В настоящее время этот вопрос находится на контроле государственных структур. Уже сделаны скидки по налогам и таможенным пошлинам. Импортируемые в Азербайджан платина, золото, ювелирные и другие изделия из них, обработанные, сортированные, в оправе и закрепленные алмазы освобождены от уплаты акцизного налога сроком на 3 года. Также освобождены от НДС продажа золота, серебра, монет, слитков в качестве сырья.

Вместе с тем ожидается освобождение от таможенных пошлин и НДС импорта золота, серебра, монет, слитков также в качестве сырья. Это будет касаться и бриллиантов. Помимо этого, импорт установок, оборудования, станков для производства был освобожден от НДС на 3 года, а также ожидается освобождение от таможенных пошлин.

После того, как эти вопросы будут решены, вероятно, произойдет изменение ситуации на рынке. Но все же открытие торговых центров, разрешение на проведение свадебных церемоний имеют важное значение.

- Имеются ли проблемы с получением сырья для изготовления ювелирных изделий?

- Сложностей с получением сырья нет. Мы ведем переговоры с ЗАО AzerGold. Местные производители получили возможность покупать у AzerGold в виде сырья золото и серебро. С вступлением в силу этих льгот цены уже будут другими. Согласно этим изменениям, золото также освобождено от НДС во внутреннем обороте. Это также будет иметь прямое влияние. Производители получат возможность покупать золото у AzerGold без НДС.

- Какова ситуация с экспортом ювелирных изделий из страны за рубеж?

- Сегодня в Азербайджане нет экспорта готовых ювелирных изделий. Экспортируется только сырье. Золото экспортирует AzerGold. Ассоциация подготовила стратегический план действий. Думаю, что после того, как все это будет реализовано, начнется процесс формирования экспорта, появятся готовые ювелирные изделия в экспортной корзине Азербайджана. Здесь будут представлены как азербайджанские бренды, так и не брендовые изделия местной промышленности.

Азербайджанская промышленность очень качественная и профессиональная. У нашей отрасли есть большой потенциал. Просто реализация планов требует времени. После того как упомянутые мною изменения вступят в силу, появятся возможности для экспорта. Промышленники будут заинтересованы в этом, так как не будет никаких пошлин.

Вероятно, экспорт сырья также будет продолжаться. AzerGold экспортирует исключительно свою продукцию, то есть сырьевое золото и серебро. У ювелиров также есть свои потенциальные покупатели, кому они смогут отправлять на экспорт. И мы создадим для этого соответствующие условия.

- Какие еще вопросы нашли свое отражение в стратегическом плане?

- Мы сотрудничаем с Государственным агентством по профессиональному образованию. Вероятно, в ближайшее время мы подпишем с ними соглашение о сотрудничестве в области обеспечения спроса на мастеров в ювелирной промышленности Азербайджана. Сейчас учебная программа студентов немного устарела. Мы создадим условия для формирования учебной программы в соответствии с требованиями отечественной, современной промышленности и прохождения студентами практики в ювелирной промышленности Азербайджана. Мы также планируем организовывать уроки наших мастеров-ювелиров, тем самым внести свой вклад в профессиональное образование.

Мы создали собственный портал. В будущем мы планируем сделать акцент в основном на пропаганде азербайджанских брендов.

Мы также планируем сотрудничество с Фондом развития предпринимательства с целью обеспечения предоставления льготных кредитов промышленникам. Ожидаемые налоговые и таможенные пошлины станут самой большой поддержкой для предпринимателей в этой области. В настоящее время пошлина составляет до 40-45% на импортируемую продукцию. Решение этого вопроса окажет очень большую поддержку рынку.

- А какие планы по стимулированию продаж ювелирных изделий?

- После снятия карантинных ограничений мы планируем в будущем проводить в Азербайджане выставки, ярмарки, приглашать потенциальных покупателей из зарубежных стран. Мы также налаживаем сотрудничество с ювелирными ассоциациями стран СНГ. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с ювелирной промышленностью Узбекистана. Мы хотим проводить конференции два-три раза в год с тем, чтобы покупатели и дистрибьюторы налаживали контакты.

У нас также были предварительные встречи с AZPROMO. Возможно, в будущем будет обеспечена демонстрация ювелирных изделий под единым брендом Made in Azerbaijan на зарубежных выставках.

- Сколько сейчас членов в Ассоциации?

- В настоящее время у нас около 30 членов. Среди них можно назвать AzerGold, Italdizayn, Levata Group и различные азербайджанские бренды. Более ста участников рынка также уже заявили о своем намерении присоединиться к нам. Из-за карантинных ограничений в процессе оформления документов есть некоторые пробелы. Вероятно, это будет сделано после снятия ограничений.