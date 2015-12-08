​В Тегеране пройдет ирано-азербайджанский форум

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 21-23 декабря в Тегеране состоится ирано-азербайджанский бизнес-форум. Делегация Азербайджана планирует визит в Иран для участия в форуме. Об этом Report сообщили в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

На бизнес-форуме примут участие официальные лица обоих государств и предприниматели из разных областей экономики. В рамках мероприятия члены делегации Азербайджана проведут двусторонние встречи с целью поиска новых партнеров и налаживания деловых связей. Azpromo приглашает предпринимателей для участия на форуме в составе делегации Азербайджана.

Для получения подробной информации, а также предоставления в кратчайшие сроки данных о лице, который будет представлять компанию, следует связаться по телефону или электронной почте (тел.: 012 5980147/48, внутренний: 119,120,123,108, e-mail: govchuyev@azpromo.az;).