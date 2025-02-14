В TCCI призвали снять торговые барьеры между странами ОТГ

Почетный президент Союза торгово-промышленных палат тюркского мира (TCCI) Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу предложил устранить торговые барьеры между странами Организации тюркских государств ОТГ.

Почетный президент Союза торгово-промышленных палат тюркского мира (TCCI) Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу предложил устранить торговые барьеры между странами Организации тюркских государств ОТГ.

Как сообщает Report, с таким заявлением он выступил на встрече, посвященной Тюркскому инвестиционному фонду и TCCI в Баку.

По его словам, это позволит ускорить развитие экономических связей между странами. Государства уже работают в этом направлении, однако процесс необходимо ускорить, чтобы мы развивали торговлю, подчеркнул он.

Хисарджыклыоглу также подчеркнул важность эффективного использования транскаспийских маршрутов, расширения возможностей газопровода TANAP и организации поставок туркменского газа в Европу.

Кроме того, Хысарджыклыоглу призвал адаптировать образовательные системы тюркоязычных стран к нуждам предпринимательства, а также активнее поддерживать стартапы и проекты в сфере блокчейна.