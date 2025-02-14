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В TCCI призвали снять торговые барьеры между странами ОТГ

В TCCI призвали снять торговые барьеры между странами ОТГ Почетный президент Союза торгово-промышленных палат тюркского мира (TCCI)  Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу предложил устранить торговые барьеры между странами Организации тюркских государств ОТГ. 
Бизнес
14 февраля 2025 г. 12:56
В TCCI призвали снять торговые барьеры между странами ОТГ

Почетный президент Союза торгово-промышленных палат тюркского мира (TCCI) Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу предложил устранить торговые барьеры между странами Организации тюркских государств ОТГ.

Как сообщает Report, с таким заявлением он выступил на встрече, посвященной Тюркскому инвестиционному фонду и TCCI в Баку.

По его словам, это позволит ускорить развитие экономических связей между странами. Государства уже работают в этом направлении, однако процесс необходимо ускорить, чтобы мы развивали торговлю, подчеркнул он.

Хисарджыклыоглу также подчеркнул важность эффективного использования транскаспийских маршрутов, расширения возможностей газопровода TANAP и организации поставок туркменского газа в Европу.

Кроме того, Хысарджыклыоглу призвал адаптировать образовательные системы тюркоязычных стран к нуждам предпринимательства, а также активнее поддерживать стартапы и проекты в сфере блокчейна.

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Версия на азербайджанском языке TCCI: TDT ölkələri arasında ticarət məhdudiyyətləri aradan qaldırılmalıdır

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