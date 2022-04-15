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В Тбилиси выросли цены на аренду жилья

В Тбилиси выросли цены на аренду жилья Цены на рынке аренды жилья в Тбилиси выросли на 48% по сравнению с прошлым годом.
Бизнес
15 апреля 2022 г. 13:12
В Тбилиси выросли цены на аренду жилья

Цены на рынке аренды жилья в Тбилиси выросли на 48% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в исследовании TBC Capital - консультационного отделения TBC Bank.

Согласно исследованию, в марте этого года арендная плата выросла на 20,1% в месячном исчислении.

Основной причиной роста цен является значительное увеличение спроса на жилье для иммигрантов из России, Беларуси и Украины в связи с войной в Украине. На рынок также повлияло возобновление очного обучения в университетах и рекордные темпы мировой инфляции.

В марте количество сделок на рынке недвижимости увеличилось на 22,8% в годовом исчислении.

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