​В Тбилиси пройдет азербайджано-грузинский бизнес-форум

5 марта в Тбилиси состоится бизнес-форум с участием бизнесменов из Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Report, мероприятие состоится при инициативе Бизнес-совета ЕС-Грузия.

На форуме будут организованы сессии, посвященные перспективам двустороннего экономического сотрудничества между странами, инвестиционному климату и возможностям бизнеса в Грузии, энергетическому партнерству Грузии и Азербайджана и другим темам. В рамках мероприятия пройдут презентации азербайджанских и грузинских компаний.

На форуме ожидается участие официальных лиц Грузии, представителей SOCAR, BP и других компаний.