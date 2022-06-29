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В Тбилиси пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-Грузия

В Тбилиси пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-Грузия В этом году в Тбилиси пройдет заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Грузией, а также бизнес-форум с участием бизнесменов двух стран.
Бизнес
29 июня 2022 г. 11:24
В Тбилиси пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-Грузия

В этом году в Тбилиси пройдет заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Грузией, а также бизнес-форум с участием бизнесменов двух стран.

Как сообщает Report, об этом посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе сказал на проходящем в Баку азербайджано-грузинском бизнес-форуме.

"Мы продолжим деятельность по расширению нашего сотрудничества. В постпандемийный период было проведено несколько встреч на высоком уровне, но нам следует быть более активными. Сегодняшнее мероприятие придаст импульс двусторонним связям, сотрудничеству. Связи между нашими странами находятся на высоком уровне, Азербайджан – стратегический партнер Грузии. Отношения между нашими странами имеют многовековую историю. Мы сотрудничаем по многим направлениям", - отметил он.

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Версия на английском языке Meeting of Azerbaijan-Georgia Intergovernmental Commission to be held
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

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