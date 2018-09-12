В Тбилиси проходит международная конференция по транзитному потенциалу Азербайджана и Грузии

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Тбилиси. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси (Грузия) началась 5-ая международная конференция "Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018".

Как сообщает грузинское бюро Report, на конференции, которая продлится два дня, участники обсудят вопросы, связанные с транспортным коридором Азербайджан-Грузия, железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, грузоперевозками из Китая и Центральной Азии в страны Европы и тарифной политикой, а также транзитным потенциалом Азербайджана и Грузии.

На конференции присутствуют представители нефтяных, транспортно-логистических компаний, нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, поставщиков топлива из Азербайджана, Грузии, Казахстана, России, Румынии, Турции, Ирана, Узбекистана, стран Восточной и Западной Европы.

От Азербайджана на мероприятии присутствуют главный специалист отдела стратегического развития и маркетинга ООО ADY Express, "дочки" Азербайджанских железных дорог, Кямран Бабаев, директор логистического центра Absheron Зия Агаев и представители компании.