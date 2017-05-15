В Татарстане пройдет экономический саммит России и стран-участниц ОИС

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ С 18 по 20 мая в Казани (Татарстан, РФ) состоится IX Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) (KazanSummit).

Как сообщает Report, на мероприятии выступят с речью президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, бывший генеральный секретарь ОИС Экмеледдин Ихсаноглу и другие.

Кроме того, на саммите ожидается выступление вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главы представительства фонда в России, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, главы практики по работе с финансовыми учреждениями аудиторской компании KPMG в России и СНГ, руководителя азербайджанского представительства Вугара Алиева, советника зампреда правления российского Сбербанка Бехнама Гурбанзаде и др.

Отметим, что KazanSummit - главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошел в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. В прошедшем KazanSummit 2016 приняли участие 1556 представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств 14 государств, депутатов парламентов, а также инвесторы и бизнесмены из 51 страны мира, а также 182 представителя СМИ.