В Ташкенте стартовал узбекско-азербайджанский бизнес-форум и выставка

В Ташкенте стартовал узбекско-азербайджанский бизнес-форум.
Как сообщает Report, на церемонии открытия выступили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.
Азербайджан на двухдневном форуме представляют 67 компаний и около 10 госорганизаций.
В рамках форума Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) при поддержке Минэкономики организована выставка азербайджанской продукции "Основные направления экономики – ступень к совместному процветанию".
Форум нацелен на укрепление экономических связей между двумя странами, развитие сотрудничества, привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов.