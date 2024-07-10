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В Бухаре состоялось заседание наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвесткомпании

В Бухаре состоялось заседание наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвесткомпании В Узбекистане состоялось заседание Наблюдательного совета азербайджано-узбекской инвестиционной компании.
Бизнес
10 июля 2024 г. 16:16
В Бухаре состоялось заседание наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвесткомпании

В Бухаре состоялось заседание наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвестиционной компании.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, азербайджанскую делегацию возглавил министр экономики Микаил Джаббаров.

Стороны подчеркнули продолжающееся успешное развитие экономических связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

Особое внимание было уделено важности совместных проектов и взаимных инвестиций. Было подчеркнуто, что Азербайджано-узбекская инвестиционная компания с капиталом в 500 млн долларов США станет важным стимулом для развития сотрудничества и торговых отношений между бизнес-кругами двух стран.

Были обсуждены возможности увеличения стратегических инвестиций и укрепления двусторонних связей.

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Версия на английском языке ФотоMeeting of Supervisory Board of Azerbaijan-Uzbekistan Investment Company held
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Şirkətinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

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