О нас

В Ташкенте пройдет 1-й узбекско-азербайджанский межрегиональный форум

В Ташкенте пройдет 1-й узбекско-азербайджанский межрегиональный форум 18:47
Бизнес
31 января 2023 г. 20:20
В Ташкенте пройдет 1-й узбекско-азербайджанский межрегиональный форум

23-24 февраля при поддержке министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, министерства экономики Азербайджана, Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO в Ташкенте пройдет 1-й узбекско-азербайджанский межрегиональный форум.

Об этом Report сообщили в Azpromo.

В мероприятии, наряду с официальными лицами обеих стран, примут участие предприниматели занятые в различных секторах экономики. В рамках форума состоится 3-е заседание узбекско-азербайджанского делового совета, а также пройдут двусторонние встречи между предпринимателями.

Азербайджанские предприниматели, желающие принять участие в форуме, могут зарегистрироваться по следующей ссылке: https://forms.office.com/r/687cFpxMrQ

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 1st Uzbekistan-Azerbaijan Interregional Forum to be held in Tashkent
Версия на азербайджанском языке Daşkənddə 1-ci Özbəkistan-Azərbaycan Regionlararası Forumu keçiriləcək

Экслюзивные новости

Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi