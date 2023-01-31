В Ташкенте пройдет 1-й узбекско-азербайджанский межрегиональный форум

18:47

23-24 февраля при поддержке министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, министерства экономики Азербайджана, Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO в Ташкенте пройдет 1-й узбекско-азербайджанский межрегиональный форум.

Об этом Report сообщили в Azpromo.

В мероприятии, наряду с официальными лицами обеих стран, примут участие предприниматели занятые в различных секторах экономики. В рамках форума состоится 3-е заседание узбекско-азербайджанского делового совета, а также пройдут двусторонние встречи между предпринимателями.

Азербайджанские предприниматели, желающие принять участие в форуме, могут зарегистрироваться по следующей ссылке: https://forms.office.com/r/687cFpxMrQ