В Ташкенте проходит выставка, посвященная Азербайджану

В Uz Expo Centre в Ташкенте проходит выставка, посвященная Азербайджану.

При поддержке Министерства экономики и организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), в столице Узбекистана Ташкенте, в "UzExpoCentre", организована выставка "Основные направления экономики – ступень к совместному процветанию", посвященная экономическому потенциалу Азербайджана, отечественной продукции и предоставляемым в нашей стране услугам.

Об этом сообщили Report в Министерстве экономики Азербайджана.

Выставку посетили делегации Азербайджана и Узбекистана, возглавляемые министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым.

Выставка, украшенная четырьмя великолепными крепостями, отражающими богатое архитектурное наследие Азербайджана, разделена на несколько тематических блоков.

На выставке выставлены экспонаты, демонстрирующие экономические успехи Азербайджана, промышленная и сельскохозяйственная продукция, проделанная работа в области цифрового развития, возможности транспортно-логистического, энергетического и туристического секторов, реализованные инновационные проекты, мероприятие COP29 и видеоролики, посвященные об азербайджано-узбекским экономическим отношениям. Посетители также могут ознакомиться с процессом восстановления освобожденных территорий, представлены проекты по строительству населенных пунктов и инфраструктуры.

На выставке представлена продовольственная продукция, производимая под брендом "Made in Azerbaijan", в том числе алкогольные и безалкогольные напитки, консервы, мед, кондитерские изделия, строительные материалы и другая продукция.

Особое место отведено сфере традиционного текстиля. Представлены изделия ручной работы различных школ ковроткачества Азербайджана, посетителям представляется информация о традиционном искусстве ковроткачества.

Выставка продлится до 23 августа.