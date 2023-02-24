В Ташкенте подпишут соглашение о создании Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда

В Ташкенте сегодня в рамках Первого узбекско-азербайджанского межрегионального форума будет подписано Межправительственное соглашение о создании Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда.

В Ташкенте сегодня в рамках Первого узбекско-азербайджанского межрегионального форума будет подписано Межправительственное соглашение о создании Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство экономики.

Соглашение внесет вклад в укрепление связей между регионами и деловыми кругами обеих стран. Это также будет способствовать росту взаимных инвестиций и товарооборота, а также укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщили в Минэкономики, в рамках визита состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Министр экономики М.Джаббаров подчеркнул большую значимость успешного развития двусторонних отношений. Было отмечено, что два народа связывают дружественные отношения, общие история, традиции, обычаи, культура и ценности. Визиты глав государств и проводимые на высоком уровне встречи способствовали переходу стратегического партнерства на качественно новый уровень и придали импульс устойчивому развитию взаимовыгодного сотрудничества. Дана высокая оценка работам, проведенным в краткие сроки и в соответствии с достигнутыми соглашениями. В этом контексте одним из приоритетов является укрепление двусторонних экономических связей и достижение эффективных результатов.

Затронув осуществляемые для развития торгово-экономического партнерства меры, было отмечено, что стороны предпринимают целенаправленные шаги для успешной реализации соглашений, достигнутых в августе прошлого года на заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном. В прошлом году значительно вырос товарооборот между странами. Наряду с этим, существуют большие возможности для расширения торгового сотрудничества. Особо значимым также является расширение инвестиционного партнерства с Узбекистаном.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие большого потенциала для привлечения узбекских компаний к проектам в сферах торговли, инвестиций, промышленности, работе в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", Агдамском промышленном парке и Алятской свободной экономической зоне, партнерству в области цифровой экономики и других направлениях. Узбекские бизнесмены приглашены к активному сотрудничеству.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в реализации совместных проектов с Азербайджаном в разных отраслях экономики, отметил целенаправленные меры по расширению экономических связей и значимость подписанных документов, а также поделился своим видением дальнейшего развития партнерства.

Делегация также почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику в Ташкенте.