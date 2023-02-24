В Ташкенте обсудили развитие инвестиционных и торгово-экономических связей с Баку

Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Азербайджаном в последние годы активно развиваются, стремительно растет количество взаимных торговых и совместных бизнес-проектов.

Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Азербайджаном в последние годы активно развиваются, стремительно растет количество взаимных торговых и совместных бизнес-проектов.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявил первый зампредседателя Торгово-промышленной палаты и сопредседатель делового совета Узбекистана Тура Боболов в ходе 3-го заседания узбекско-азербайджанского Делового совета в Ташкенте.

Основная цель мероприятия - дальнейшее развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном, а также укрепление отношений между деловыми кругами двух стран. Особое внимание уделяется последовательному расширению экономического партнерства по приоритетным для двух стран направлениям, а также активизации взаимного сотрудничества деловых кругов.

В ходе встречи были представлены презентационные материалы об инвестиционном потенциале Узбекистана и условиях ведения бизнеса, а также инфраструктурных проектах в различных сферах.

Отметим, что азербайджанскую делегацию возглавляет министр экономики Микаил Джаббаров.