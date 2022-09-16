В связи с предпринимательской деятельностью в Карабахе поступило около 1 300 обращений

На сегодняшний день зарегистрировано около 1 300 обращений от предпринимателей, желающих начать бизнес в Карабахе, из которых более 460 относятся к иностранцам из 40 стран.

На сегодняшний день зарегистрировано около 1 300 обращений от предпринимателей, желающих начать бизнес в Карабахе, из которых более 460 относятся к иностранцам из 40 стран.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов на тюркском бизнес-форуме в Шуше, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.

"Интенсивность и число обращений свидетельствуют о высоком интересе местных и иностранных инвесторов к предпринимательской деятельности в Карабахе. Более половины иностранных заявок приходится на страны-члены Организации тюркских государств и стран-наблюдателей. В их число входят Турция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Венгрия. Поступившие проекты в основном охватывают сферы торговли, услуг, строительства, промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, транспорта, логистики и др.".