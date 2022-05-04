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В Сумгайытском химико-промышленном парке создается новая производственная площадка

В Сумгайытском химико-промышленном парке создается новая производственная площадка Производственно-коммерческая фирма Chinar-Servis получила статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка. Число резидентов промышленного парка достигло 28.
Бизнес
4 мая 2022 г. 20:35
В Сумгайытском химико-промышленном парке создается новая производственная площадка

Производственно-коммерческая фирма Chinar-Servis получила статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка. Число резидентов промышленного парка достигло 28.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон.

Компания создаст на территории 1,5 га предприятие по производству сжатого азота, кислорода, аргона и гелия. Инвестиции в проект составят 13,3 млн манатов. Планируется открытие 70 новых рабочих мест.

Продукция фирмы будет продаваться на внутреннем рынке, а также экспортировать в зарубежные страны.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yeni istehsal sahəsi yaradılır

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