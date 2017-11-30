В Сумгайытском химико-промышленном парке наладят производство табачных изделий

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Недавно созданный ЗАО Tabaterra в Азербайджане получил статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, тем самым число резидентов парка достигло 13.

Tabaterra будет производить сигареты в соответствии с международными стандартами. Компания планирует построить предприятие, которое будет производить 7 млрд единиц сигарет с фильтром в год. Ожидается, что завод, производящий три вида табачных изделий, создаст 200 постоянных рабочих мест.

Отметим, что министерство налогов зарегистрировало ЗАО Tabaterra 11 сентября этого года по юридическому адресу город Сумгайыт, улица Мира, дом 18. Уставный капитал равен 5 тыс. манатов, законным представителем является Эльман Джаваншир.