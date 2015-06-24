​В Сумгайыте домам торжеств продавалась испорченная колбаса

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На основании жалобы, поступившей из Сумгайытского территориального управления Государственной службы контроля по техническому регулированию и стандартизации при Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики, была проведена проверка в принадлежащем Камилю Садъяр оглы Сафаралиеву амбаре по адресу г.Сумгайыт, жилой массив "Хазар баглары".

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ходе проверки выявлено, что вышеуказанный гражданин скупал испорченные продукты с истекшим сроком годности и, очистив их от плесени, а также стерев дату производства и окончания срока годности, продавал предприятиям общественного питания и домам торжеств города Сумгайыт. В амбаре было обнаружено 2 085 кг просроченной колбасы и мясных продуктов.

По данному факту проводится расследование