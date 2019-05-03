Президент Ильхам Алиев: "В Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда для иностранных инвестиций"

"В стране создана благоприятная бизнес-среда для иностранных инвестиций".

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиева в Баку во время выступления на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

"В последние 15 лет наша экономика входила в число самых стремительно развивающихся экономик. Мы осуществили важные реформы, что позволило нам улучшить бизнес-среду в стране и привлечь инвестиции. Согласно последнему отчету Doing Business Всемирного банка, Азербайджан занимает 25-е место в мире. В стране создана благоприятная бизнес-среда для иностранных инвестиций.

Мы работаем над стратегией сокращения внешнего долга. Он и так находится на низком уровне - составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. В то же время мы работаем над диверсификацией экономики, полной ликвидацией бедности и безработицы. Это - важнейшие вопросы нашей повестки дня, потому что наше экономическое развитие способствует улучшению уровня жизни граждан. Пятнадцать лет назад уровень бедности населения составлял 50 процентов. Сегодня этот показатель находится на уровне 5-6 процентов.

Говоря о связях, хотел бы отметить транспортные проекты, участником которых является Азербайджан. Мы подходим к данным проектам не только как к транспортному сообщению. На самом деле эти проекты меняют атмосферу в регионе. Они создают широкий формат международного сотрудничества. Азербайджан расположен на древнем Шелковом пути. Созданная нами в последние годы современная транспортная инфраструктура уже превратила Азербайджан в важную транзитную страну. Без тесного сотрудничества с ближайшими соседями и другими партнерами мы не смогли бы стать транзитной страной. Для этого нужны соседи и партнеры.

Инвестиции, вложенные в транспортный сектор, автоматически создают в регионе более прогнозируемую ситуацию, страны получают здесь совместную выгоду. Наша политика заключается в достижении поставленных целей и укреплении страны посредством сотрудничества, взаимопонимания и взаимной выгоды.

В политике, связанной с энергетической безопасностью, мы также всегда стараемся найти необходимый баланс между производителями, государствами-транзитерами и потребителями. Если все стороны не будут получать здесь выгоды, то об успехе не может быть и речи. Мы всегда должны быть готовыми оказать при необходимости поддержку партнерам. В то же время, если понадобится, мы ждем от них аналогичной поддержки.

Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. Если вы взглянете на карту, то увидите, что транспортные маршруты с Востока на Запад и с Севера на Юг проходят через территорию нашей страны. Для достижения этого нам пришлось напряженно поработать. Одной географии здесь недостаточно, это может считаться лишь первоначальным условием, необходимым элементом. Мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру - морские порты, аэропорты, железные и магистральные дороги. Таким образом, сегодня Азербайджан как географический и транспортный центр предлагает партнерам широкие возможности," - заявил, в частности, глава государства.