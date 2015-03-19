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    ​В столичном магазине детской одежды выявлены факты обмана покупателей

    В отношении правонарушителей приняты меры в соответствии с законодательством

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Еще в одном магазине выявлен случай обмана покупателей во время контрольных мероприятий, проведенных на потребительском рынке сотрудниками Госслужбы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности.

    Как сообщили Report из министерства, в принадлежащем ООО "Детский мир" магазине детской одежды на улице М.Расулзаде, 8 в Сабаильском районе выявили факт несоответствия цен на ярлыке товаров ценам, внесенным в память контрольно-кассового аппарата.

    В связи с этим в отношении допустивших правонарушение лиц приняты соответствующие меры. 

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