​В столичном магазине детской одежды выявлены факты обмана покупателей

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Еще в одном магазине выявлен случай обмана покупателей во время контрольных мероприятий, проведенных на потребительском рынке сотрудниками Госслужбы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности.

Как сообщили Report из министерства, в принадлежащем ООО "Детский мир" магазине детской одежды на улице М.Расулзаде, 8 в Сабаильском районе выявили факт несоответствия цен на ярлыке товаров ценам, внесенным в память контрольно-кассового аппарата.

В связи с этим в отношении допустивших правонарушение лиц приняты соответствующие меры.