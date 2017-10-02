В столице Азербайджана прошло мероприятие Influencer Day Baku

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане прошел долгожданный Influencer Day Baku.

Как сообщает Report, посты о мероприятии, многочисленные статусы, фотографии и видео быстро разлетелись по социальным сетям.

Несмотря на то, что подобное мероприятие проходило впервые в нашей стране, оно собрало 300 человек и надолго запомнилось присутствующим своей неповторимой атмосферой и интересными событиями. Помимо просветительской миссии, мероприятие также создало присутствующим отличные возможности для нетворкинга.

Начался Influencer Day с выступления основателей Influencer marketing платформы Keepface. В своем выступлении на тему Маркетинг Социальной Эры Эмин Велиев рассказал о современных трендах и направлениях в маркетинге, Вагиф Аббасов познакомил присутствующим с платформой Keepface, рассказал о ее принципах работы, а Эльшад Юсифли проинформировал гостей о технической составляющей Keepface. Позже присутствующие задали выступающим интересующие их вопросы.

Вторая часть мероприятия началась с панельных дискуссий. Основатель Khazar Ventures Мамед Карим, выступавший в роли модератора, начал интересную беседу с директором Trade Mark Leo Burnett Azerbaijan Аббасом Фатуллаевым, маркетинг директором проекта Cavan.az Мехрибан Хасановой, руководителем отдела маркетинга и стратегического планирования Azər Türk Bank Лейлой М. Йашар, актером и сценаристом Эркином Эргином и админом социальной страницы Offside Русланом Мирзалиевым, которые были участниками панельной дискуссии. Они делились с присутствующими своим опытом работы с таким инструментом как Influencer Marketing, а также впечатлениями о Keepface. Наконец наступила долгожданная церемония награждения инфлуенсеров. Нужно отметить, что номинантов выбирали по принципу создания в социальных сетях интересного и познавательного контента, отдавая при этом предпочтение новичкам в этой сфере.

Победителями стали следующие инфлуенсеры: Алихан Раджабов, Шебнем Махмудлу, Назрин Алиева, Фуад Алиев, Гамид Гамидов, Ялчын Исламзаде, Баба Агаев, Ильхам Али Юсиф, Гюнель Фархадлы, Айгюн Исмаилзаде и Сема Абыева.

После церемонии награждения инфлуенсеров гостям мероприятия устроили интересные туры в виллы, гольф клуб и международную школу Sabis Sun, расположенные на территории Dreamland Baku Golf Villas & Residences. Под четким руководством инструкторов присутствующие начали играть в гольф.

Мероприятие завершилось вкусным ужином, прекрасными песнями, исполняемыми гостями, а также композициями приглашенного джаз-бенда.

Отметим, что мероприятие было организовано Keepface DMCC. Главным спонсором выступил Dreamland Baku Golf Villas & Residences, телекоммуникационным партнером Influencer day Baku стал первый мобильный оператор в Азербайджане Bakcell.

Также помощь в проведении Influencer Day Baku оказали Chelebi, Hooki Cafe, Az-Granata, Vitam и Trade Mark Leo Burnett Azerbaijan.

Photo Artillery фотографировали присутствующих и сразу же вручали им эти фото. Команда Gravity inc делали фото- и видеосъемки мероприятия.